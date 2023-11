Viseu Xmas Run vai “colorir” ruas da cidade

As ruas de Viseu vão ser “invadidas” pelo colorido dos fatos de Pai Natal vestidos pelos participantes numa corrida solidária que este ano beneficiará a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM).

A oitava edição do Viseu Xmas Run, hoje apresentada, vai realizar-se a 17 de dezembro, revertendo o valor angariado para a APPACDM.

No ano passado, o evento organizado pelo município de Viseu contou com a participação de um milhar de pessoas.

O vereador do Desporto, Pedro Ribeiro, explicou que o Xmas Run “está vocacionado não só para os locais, mas também para atletas federados”.

“Houve a preocupação de ter percursos acessíveis”, frisou o vereador, acrescentando que o lema “desporto para todos” se aplica a todos os eventos organizados pelo município e pelos seus parceiros.

A corrida terá um caráter competitivo, enquanto a caminhada permitirá o envolvimento de toda a população, independentemente da sua condição física.

Segundo Pedro Ribeiro, a corrida terá 10 quilómetros e a caminhada metade. O arranque está marcado para as 10:30, no largo do Rossio.

No mesmo dia, vai realizar-se o 61.º Grande Prémio Internacional Cidade de Viseu, que é a prova pedestre mais antiga do país, segundo a Associação de Atletismo de Viseu.

Esta prova, que visa atrair os grandes valores do atletismo nacional e internacional a Viseu, deverá contar com a participação de 200 atletas.

Carlos Lopes, Anacleto Pinto e Manuel de Oliveira foram alguns dos vencedores desta prova.