Viseu vai receber final da terceira etapa da Volta a Portugal

A cidade de Viseu vai receber o final da terceira etapa da Volta a Portugal, que decorre a 30 de setembro, e a partida dos ciclistas no dia seguinte, anunciou hoje o presidente da autarquia, Almeida Henriques.

“Volta a Portugal nos moldes tradicionais, nós não estaríamos disponíveis para apoiar”, disse Almeida Henriques aos jornalistas, no final da reunião de Câmara.

No entanto, uma edição especial da Volta a Portugal, num “modelo sem público, com transmissão televisiva”, cumprindo as orientações da Direção-Geral da Saúde devido à covid-19 e “visando salvaguardar a modalidade e a manutenção das equipas de ciclismo, terá um apoio do município de Viseu”, acrescentou.

O autarca explicou que a decisão de dar o apoio foi tomada na quarta-feira, tendo o executivo sido sensível aos argumentos da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

“Não é tanto a questão da Volta a Portugal, é mais a questão da sobrevivência dos clubes e das equipas”, frisou.

Almeida Henriques referiu que os montantes envolvidos neste apoio do município (35 mil euros) serão muito inferiores aos dos outros anos e “transformados num protocolo a celebrar com a Federação Portuguesa de Ciclismo”, que incluirá também “O ciclismo vai à escola” e a promoção da atividade turística saudável.

Segundo o autarca, o contrato que o município tinha anteriormente representava um apoio de cerca de 150 mil euros.

A prova, cuja edição especial de 2020 vai ser disputada entre 27 de setembro e 05 de outubro, com organização da FPC, terá o seu percurso revelado até ao final do mês.