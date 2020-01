Viseu tem 3 novos Embaixadores

No ano em que se destaca o cinema e a fotografia, António-Pedro Vasconcelos, Mário Augusto e Nuno André Ferreira passam a integrar o grupo de Embaixadores de Viseu

Viseu conta a partir desta quinta-feira, 23 de janeiro, com 3 novos Embaixadores, desta feita com provas dadas nas áreas da fotografia e cinema, os temas em destaque em 2020 no Município.

O realizador António-Pedro Vasconcelos, o jornalista e escritor Mário Augusto e o repórter fotográfico Nuno André Ferreira assumem, agora, o compromisso de participar ativamente na promoção e divulgação de Viseu, colaborando na estratégia de programação e comunicação definida para este ano e impulsionando a promoção da cidade enquanto marca territorial e destino de excelência. Projetos e iniciativas com o envolvimento e participação dos Embaixadores integram o plano de ação para o ano que Viseu dedica ao cinema e fotografia, nomeadamente ao nível da formação e da produção de conteúdos.

Os três novos Embaixadores juntam-se, assim, ao grupo onde já figuram Diogo Rocha (Chef com Estrela Michelin), Paulo Sousa (treinador de futebol; ex-futebolista), Moullinex (Luís Clara Gomes, músico), Inês Mendes da Silva (empresária e influencer), Paulo Ferreira (jornalista), Katty Xioamara (estilista), Mário Trindade (atleta paralímpico) e Galo Cant’Às Duas (banda de rock alternativo/experimental).

A iniciativa de city marketing “Embaixadores de Viseu” foi instituída em 2017, ao qual se associaram um conjunto de personalidades viseenses (residentes ou não residentes), ou amigos com fortes afinidades a Viseu, com notoriedade e reputação pública em diferentes setores sociais e profissionais, disponíveis para ajudar a concretizar uma estratégia de valorização e desenvolvimento de Viseu, enquanto cidade sociocultural e destino turístico.