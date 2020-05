VISEU: SOS Viseu lança campanha donativos para lares e IPSS do concelho

O projeto SOS Viseu vai recolher donativos, de terça-feira a dia 11, através de uma conta solidária destinados à aquisição de objetos de proteção individual para as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e lares de Viseu.

O IBAN da conta bancária é PT50 0036 0034 99100525400 54 e qualquer cidadão poderá fazer o seu donativo, dentro da sua disponibilidade.

No âmbito do projeto, Lançado em 03 de abril, foram realizados 500 contactos com o universo de 44 entidades referenciadas, quer por telefone, ‘email’ ou presencialmente. Este universo abrange um número de cerca de 1.300 colaboradores.

Desde o arranque do SOS Viseu, foram já 65 as empresas e fornecedores contactados, dos quais 33 responderam ao repto lançado, disponibilizando produtos e orçamentos para a aquisição de material, a preço reduzido, por parte das instituições, tendo em conta o contexto da atual pandemia de covid-19.

Algumas destas empresas ofereceram também sabões e máscaras cirúrgicas, material a distribuir pelas instituições que manifestaram necessidade de apoio de material de proteção, e uma empresa de Leiria doou 300 viseiras.

Numa iniciativa complementar, o SOS Viseu lançou uma ação de confeção de máscaras comunitárias/sociais para oferta a lares e IPSS, com o apoio de várias costureiras voluntárias, estimando-se que se confecionem 1.700 máscaras.