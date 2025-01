VISEU: Segunda edição do Dia Aberto da Engenharia Elétrica agendado para abril

A segunda edição da Electrical Engineering OpenDay (Dia Aberto da Engenharia Elétrica) 2025 no Instituto Politécnico de Viseu (IPV) está agendada para abril e “já tem lotação esgotada”, o que “promete superar todas as expectativas”.

Numa nota de imprensa, a instituição de ensino superior destaca que “aderiram mais de 30 expositores e patrocinadores, incluindo empresas nacionais, internacionais e entidades” do setor e “já conta com a inscrição de mais de 700 participantes, na sua grande maioria de escolas secundárias e profissionais do país”.

O evento “oferece aos participantes uma oportunidade única de contacto com tecnologias de ponta, equipamentos inovadores, serviços especializados, atividades de investigação e desenvolvimento, bem como esclarecimentos sobre ofertas de emprego e estágios no mercado” e inclui “diversas atividades de entretenimento”.