Viseu – Recuperação de material furtado em residências

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viseu, dia 16 de junho, recuperou centenas de artigos furtados de uma residência em Viseu.

No decorrer de uma investigação iniciada em abril, em que seis suspeitos, três homens e três mulheres, com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos de idade, furtaram quase a totalidade do recheio de uma residência de cidadãos portugueses emigrados no estrangeiro, foram realizadas sete buscas domiciliárias e seis buscas em veículos em Chaves.

Durante a operação foi possível apurar que os suspeitos praticavam este tipo de crime nos distritos de Viseu, Vila Real e Bragança, tendo sido possível recuperar o material furtado em Viseu e em Chaves.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Viseu.

A operação contou com o reforço dos Destacamentos de Intervenção (DI) de Aveiro, Braga e Porto, do Destacamento Territorial de Chaves, do NIC de Mirandela e com o apoio da Polícia Judiciária (PJ).