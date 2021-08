Viseu recebe final da Volta a Portugal em Bicicleta

Foi aprovado ainda nesta reunião de Câmara o contrato de Patrocínio com a Podium Events, S.A, para a realização da última etapa da 82.ª Volta a Portugal em Bicicleta.

A cidade de Viseu acolherá, assim, a final da Volta com a realização de Contrarrelógio Individual, que decidirá os grandes campeões.

“Viseu gosta muito da Volta a Portugal, tem uma ligação umbilical com a Volta a Portugal”, refere Conceição Azevedo.

Depois de no ano passado se ter realizado uma Volta a Portugal Especial, regressa este ano a prova rainha do Ciclismo em Portugal, logo com uma final em Viseu, que acontecerá no dia 15 de agosto. “Estamos a apoiar um evento que tem a sua marca, o seu histórico e que diz muito aos Viseenses”, reforça a Presidente da Câmara.