Viseu quer ser a “capital” do empreendedorismo de base rural com 1ª Oficina do Empreendedor (14 setembro)

Durante uma semana, Viseu quer ser a “capital” do empreendedorismo de base rural. A Vissaium XXI e o Município de Viseu promovem uma Oficina do Empreendedor de 14 a 25 de setembro. Uma espécie de “open call” para que os participantes possam averiguar se têm ou não perfil para se aventurarem no mundo dos negócios. As inscrições estão abertas até ao dia 4 de setembro e há 30 vagas disponíveis. Os interessados podem inscrever-se aqui ou na página de Facebook da Vissaium XXI, onde consta toda a informação ao detalhe.

Sempre quis desenvolver um negócio, mas não sabe se tem perfil para o fazer? Tem um negócio e quer fazê-lo crescer? Está desempregado e pondera começar um novo negócio? É estudante e quer começar a preparar o futuro? Ou é uma pessoa com vontade de aprender e adquirir novas competências? Seja qual for o seu perfil, o melhor é inscrever-se na Oficina do Empreendedor. De forma totalmente gratuita e em horário pós-laboral os participantes vão receber capacitação de especialistas e vão ter a oportunidade de conhecer o percurso de vários empreendedores e negócios, quer através de encontros, quer através de visitas a casos de sucesso. Vão ser seis as sessões de capacitação com especialistas, todas em horário pós-laboral (18h00 às 20h00). A oficina culmina com uma visita de campo de um dia a empresas de sucesso.

Qual o perfil de um empreendedor? Como passar de um empreendedor a empresário? As repostas estão na Oficina do Empreendedor. Nesta primeira fase, o programa V21 Rural, quer, assim, permitir um primeiro contacto dos participantes com o empreendedorismo de base rural. Pretende-se demonstrar que para criar um negócio é preciso ter e trabalhar uma série de competências e, ao mesmo tempo, mostrar, também, que há uma série de projetos inovadores e bem-sucedidos no meio rural.

A Oficina do Empreendedor está inserida no programa V21 Rural, promovida pela Vissaium XXI e pelo Município de Viseu, integrado no programa municipal Viseu Rural. O programa está dividido em três fases. Depois da Oficina do Empreendedor os interessados vão ter a oportunidade de seguir em frente com as suas ideias, apresentando a sua candidatura para o Plano de Negócios e Estágio e Cooperação. Nestas fases os projetos escolhidos vão receber todo o acompanhamento necessário para poderem tornar a sua ideia de negócios numa empresa de sucesso.