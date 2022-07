Viseu promove espetáculo único com mais de 100 pessoas a celebrarem a região

Concerto “Sete e Sete” é protagonizado por uma orquestra comunitária, orientada pelo maestro Tim Steiner, e integra participantes entre os 10 e os 80 anos, amadores e profissionais.

Semanas de ensaios resultam em espetáculo público, este domingo, na Sé de Viseu. Material artístico tem como base as histórias e tradições dos 14 municípios da região Viseu Dão Lafões.

A cidade de Viseu recebe no próximo dia 17 de julho um espetáculo inédito, que está a fazer mexer toda a região. Trata-se do concerto “Sete e Sete”, protagonizado por uma orquestra comunitária, que junta mais de 100 pessoas de várias localidades dos territórios de Viseu Dão Lafões. Os participantes têm idades entre os 10 e os 80 anos, são amadores e profissionais, e em comum partilham o gosto pela música e pelas tradições locais.

O projeto “Sete e Sete” foi lançado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões que começou por auscultar os 14 municípios que compõem o território. Deste contacto, surgiu uma lista heterogénea de pessoas e coletivos interessados em participar, desde bandas filarmónicas, a ranchos folclóricos, coros e escolas de música, entre outros. Em paralelo, abriu-se a oportunidade, através de uma “open call”, para que qualquer pessoa que tenha vontade de integrar a iniciativa se possa juntar ao coro. No total, já mais de 100 pessoas responderam positivamente ao apelo.

Com todas as condições reunidas, avançou-se para as primeiras reuniões e workshops com os participantes, em várias localidades da região. O passo seguinte foram os ensaios iniciais, por grupos, estando a decorrer, nos dias 14, 15 e 16 de julho, ensaios já com todos os integrantes, no Teatro Viriato, em Viseu. O resultado será levado ao palco no dia 17, pelas 21h30, no Adro da Sé de Viseu. A entrada é gratuita.

O espetáculo final, “Sete e Sete”, é uma nova criação em estreia absoluta e será um momento de celebração cultural único para Viseu Dão Lafões. O material artístico aborda temáticas diversas, que surgiram nos workshops realizadas com as comunidades participantes. As histórias, os anseios, o humor e o património imaterial da região, como um todo unido e coerente, são o fio condutor de todo o espetáculo.

A orquestra é dirigida pelo maestro inglês Tim Steiner, compositor vocacionado para as performances colaborativas, com larga experiência no desenvolvimento de projetos criativos pela Europa.

“Uma Comunidade é, acima de tudo, uma união de pessoas de um território que partilham interesses e valores comuns. Com este espetáculo colaborativo, a CIM Viseu Dão Lafões pretende celebrar e reforçar ainda mais esse sentimento de pertença a uma região. O património histórico, a cultura e as tradições populares de Viseu Dão Lafões constituem um manancial riquíssimo e é precisamente essa riqueza que, através da programação cultural em rede, nos encontramos a promover. Este espetáculo, que sobe a palco no dia 17, vai ser, seguramente, um momento inesquecível para toda a região”, destaca Fernando Ruas, presidente da CIM Viseu Dão Lafões.