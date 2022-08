VISEU: Passeios pela literatura regressam com José Saramago

Os Passeios pela Literatura estão de volta a Viseu para a IV edição, anunciou hoje o projeto Off, que organiza a iniciativa.

Com os passeios “regressam também os espetáculos de teatro, criados a partir de grandes nomes da literatura”.

Segundo um comunicado de imprensa do Off, a quarta edição leva aos palcos “O Conto da Ilha Desconhecida”, de José Saramago, no ano em que se assinala o centenário de nascimento, em 16 de novembro, do Nobel da literatura portuguesa.

“O grupo Off traz para palco um conto repleto de cor, movimento e sonho, prestando homenagem a esse enorme vulto da literatura”, destaca a organização, que anuncia o espetáculo em 27 de agosto, no Museu Grão Vasco, e, em 10 de setembro, no Convento de São Francisco em Orgens, Viseu.

“O conto da ilha desconhecida” tem criação de Florbela de Sá Cunha e interpretação de Ana Raquel Romão, André Ferreira, Daniela Sofia, Francisco Poppe, Gabriela Coutinho, Margarida Quintal, Patrick Figueiredo e Rafael Lopes. A música é de Sara Costeira.

“A adaptação do texto de Saramago para teatro foi conceptual, partindo da ideia de transformar o conto num diálogo a sete vozes que ganha força pela fisicalidade. Assim, pretende-se recriar um imaginário visual onde os movimentos ganham grande sentido e onde os adereços cénicos são metáforas das intenções”.