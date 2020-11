Viseu passa em Montalegre e segue na Taça de Portugal em jogo muito discutido

O Académico de Viseu, da II Liga, apurou-se , dia 21,para a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ao vencer 3-2 em casa do Montalegre, do terceiro escalão, encontro que esteve em aberto até aos instantes finais.

A formação de Viseu procurou impor-se desde o início, pressionando o adversário no seu meio campo. O Montalegre, aproveitando o bom momento na série A do Campeonato de Portugal, com quatro vitórias consecutivas, jogou de ‘olhos nos olhos’, mas não conseguiu contrariar a equipa adversária na hora da finalização.

A eliminatória começou a decidir-se na primeira parte, em três minutos, com Luizinho a servir Yuri para o primeiro dos viseenses, aos 38 minutos, e Carter a dar o segundo a Paná (42). Pelo meio, Luan falhou o empate para a equipa da casa.

Apesar do 3-0, após ‘bis’ de Yuri Araújo, aos 47 minutos, o encontro ainda mudou de figura na segunda parte, com Ouattara, recém- entrado, a faturar o 3-1, aos 52 minutos, e a equipa de Viseu a ficar reduzida a 10 unidades após segundo amarelo de Fernando Ferreira, aos 63.

Com os ‘barrosões’ já instalados no meio campo contrário, Angola conquistou uma grande penalidade por falta de Jorge Miguel que Zangão transformou, colocando o marcador com a diferença mínima.

O 16.º classificado da II Liga acabou por ‘congelar’ da melhor forma o ímpeto do Montalegre e evitar o terceiro golo. Zangão, aos 90+3, ainda ‘disparou’ ao poste, com a equipa da casa a ‘pedir’ ainda uma grande penalidade por mão na bola de um elemento da barreira na marcação de um livre direto.

Jogo disputado no Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira, em Montalegre

Montalegre – Académico de Viseu, 2-3.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Yuri Araújo, 38 minutos.

0-2, Paná, 42.

0-3, Yuri Araújo, 47.

1-3, Ouattara, 57.

2-3, Zangão, 73 (grande penalidade).

Equipas:

– Montalegre: Jeimes, Tiago Oliveira (Ouattara, 46), Adilson, Vítor Alves, Xavi (Zangão, 56), Luan, Lio, Rúben Neves (Mateus, 83), Samate (Angola, 56), Alseny Bah (Vilmar, 46) e Miguel Ângelo.

(Suplentes: Josemar, Vilmar, Angola, Ouattara, Vítor Pereira, Zangão e Mateus).

Treinador: José Manuel Viage.

– Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Joel, Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Diogo Santos, Paná (Jeremias, 83), Fernando Ferreira, Luisinho (André Carvalhas, 68), Carter (Paul Ayongo, 58) e Yuri Araújo (João Vasco, 83).

(Suplentes: Elísio Pais, Jeremias, André Carvalhas, João Vasco, Filipe Soares, Tiago Mesquita e Paul Ayingo).

Treinador: Pedro Duarte.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alseny Bah (13), Tiago Oliveira (20), Fernando Ferreira (22 e 63), Miguel Ângelo (54), Adílson (84) e Ricardo Fernandes (90+3). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para Fernando Ferreira (63).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.