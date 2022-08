VISEU: Orfeão acolhe exposição de pinturas de artistas ucranianos

A sede do Orfeão de Viseu acolhe a partir de hoje uma exposição de pintura de artistas ucranianos, a propósito do Dia da Independência da Ucrânia, que data de 24 de agosto de 1991.

Segundo uma nota de imprensa da Câmara Municipal de Viseu, que apoia a iniciativa, o dia conta ainda com “momentos musicais simbólicos” para o povo ucraniano e também para a comunidade viseense.

“Músicas como a “Senhora da Beira” ou a “Chervona Ruta”, interpretados com a ajuda do coro do Orfeão de Viseu, marcam o dia em que a Ucrânia assinala os 31 anos de independência.

A exposição tem também o apoio do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) e do Instituto Politécnico de Viseu (IPV).