VISEU: Núcleo Motard aquece e dá TV a abrigo de vítimas de violência doméstica

O Núcleo Motard do Centro de Cultura e Desporto do Crédito Agrícola direcionou este ano a sua ação solidária para a Casa Abrigo – Acolhimento Diferenciado para mulheres vítimas de violência doméstica com doença mental, em Viseu.

“Identificadas as necessidades pela instituição, o Núcleo Motard encetou os seus esforços na angariação dos donativos, que dependeram na quase totalidade dos seus membros, tendo conseguido equipar os 14 quartos do Centro de Acolhimento de Emergência e Casa Abrigo com equipamentos de TV e aquecimento”, informa um comunicado.

A escolha desta Casa Abrigo, criada em 2019 e situada em Abraveses, no concelho de Viseu, é explicada com o facto de estar em causa “uma problemática que muito sensibiliza” o Núcleo Motard do Centro de Cultura e Desporto da Caixa Agrícola, que – recorda – tem organizado várias campanhas de solidariedade junto de instituições nacionais.

“Este equipamento aumentou em muito o conforto e bem-estar das 19 mulheres e crianças acolhidas em ambas as respostas, com ainda maior importância no atual contexto pandémico, considerando que, aquando da admissão, as vítimas e filhos menores, passam menos tempo nos espaços comuns e mais tempo nos seus quartos”, esclarece a nota.