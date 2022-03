VISEU: Município aposta em experiências gastronómicas e de animação

O Município de Viseu apresenta, na quarta-feira, na Bolsa de Turismo de Lisboa, a nova campanha de promoção turística da Cidade-Jardim, intitulada “Viseu, encontrei o meu amor”, a agenda de eventos para o ano de 2022, novos roteiros turísticos e uma linha de merchandising também associada ao novo tema.

Integrado no stand da Região Viseu Dão Lafões, juntamente com os outros 13 municípios, o concelho vai ainda destacar a Feira de São Mateus, a “Guardiã das Feiras Populares do país, que terá também aqui reservado um momento especial de apresentação do certame e do seu novo vídeo promocional, a cargo da Viseu Marca, entidade promotora do evento”.

Às 12:30, os visitantes podem vivenciar uma experiência gastronómica a cargo do chef Diogo Rocha, do restaurante com Estrela Michelin “Mesa de Lemos”, com acompanhamento de vinhos do Dão.

Neste mesmo dia, Viseu promove-se também nos stands da Rota da Estrada da Nacional 2 e da Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago.