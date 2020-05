VISEU MARCA ASSOCIA-SE À IMAGOTECA DA CIDADE E CONTRIBUI COM ACERVO HISTÓRICO

A VISEU MARCA associou-se hoje, 19 de Maio, ao projeto da Imagoteca do Museu de História da Cidade de Viseu, lançado no Dia Internacional dos Museus, cedendo o acervo digital de 72 cartazes antigos da Feira de São Mateus e de um banco de mais de 250 imagens antigas da cidade e do certame.

Uma coleção de postais de 1995 com imagens dos cartazes antigos do certame e publicações de eventos que integravam a Feira na década de 80 foram outros dos materiais cedidos, neste caso para digitalização.

Hoje mesmo o Vereador da Cultura e Turismo do Município de Viseu e gestor da Feira de São Mateus, Jorge Sobrado, e a Presidente da Direção da VISEU MARCA, Cristina Paula Gomes, assinalaram esta incorporação, num ato simbólico no Museu de História da Cidade.

Para Jorge Sobrado, “gestos como este permitem recuperar e preencher o puzzle da memória visual de Viseu. O património de imagem da Feira de São Mateus é especialmente valioso nesse puzzle e é parte insubstituível do imaginário da cidade e da sua marca. Hoje demos mais um passo no sentido de os preservar e estudar, mas também de os valorizar nos planos patrimonial, turístico, criativo e promocional.”

A Presidente da VISEU MARCA destaca este contributo da Associação como “um contributo marcante para a construção da memória coletiva”. Para Cristina Paula Gomes “a VISEU MARCA e a Feira de São Mateus não poderiam faltar a esta chamada tão marcante para a história da cidade e de todos nós. Prosseguiremos neste caminho”.

O acervo das revistas da Feira de São Mateus, com o programa do certame, será também brevemente entregue para digitalização e arquivo na Imagoteca Municipal de Viseu.