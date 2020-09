O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Viseu, no dia 28 de agosto, deteve em flagrante delito, um homem de 42 anos, pela prática do crime de incêndio florestal, no concelho de Viseu.

O incêndio teve origem na utilização de uma motorroçadora em trabalhos de gestão de combustível, tendo consumido uma área de 1 600m2 de pinhal e mato.

O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Viseu.