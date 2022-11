VISEU: Grupo Off propõe espetáculo “Que farei com este livro?”

O grupo Off vai, na próxima semana, celebrar o centenário de nascimento de José Saramago em Viseu com o espetáculo “Que farei com este livro?”, no âmbito do projeto Passeios pela Literatura.

Trata-se de “um espetáculo de teatro, música ao vivo e dança contemporânea que remete à obra do Nobel da Literatura”, no qual “Camões e Os Lusíadas surgem como tema em destaque”, que será apresentado nos dias 16, 18 e 19, no Museu Nacional de Grão Vasco.

O grupo Off explica que “foi esta a pergunta que induziu José Saramago a escrever uma peça de teatro cuja ação decorre em Almeirim e Lisboa entre abril de 1570 e março de 1572, entre a chegada de Luís de Camões a Lisboa, vindo da Índia e Moçambique, e a publicação da primeira edição de Os Lusíadas”.

