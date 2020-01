Viseu – Detido por tráfico de droga

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viseu, ontem, dia 28 de janeiro, deteve um homem, de 30 anos, por tráfico de droga, no concelho de Viseu.

A detenção ocorreu na sequência de um despiste do suspeito no IP3, na localidade de Fail – Viseu, que ficou encarcerado na viatura que conduzia. Ao receber o primeiro auxílio por parte de um militar do Posto Territorial da Pampilhosa da Serra e de um agente da PSP de Viseu, fora de serviço, que passavam no local, estes notaram e detetaram a presença de produto estupefaciente no interior da viatura, nomeadamente 1048 doses de haxixe e 22 de ecstasy.

Foram acionados os meios de socorro e a equipa dos NIC efetivou a detenção. A vítima, entretanto desencarcerada e detida, foi acompanhada sob custódia ao hospital de Viseu, onde veio a ter alta, permanecendo desde então detida nas instalações da GNR.

A ação envolveu uma busca domiciliária que permitiu apreender ainda o seguinte material:

· 89 doses de haxixe;

· 24 doses de cannabis;

· Sete doses de cocaína;

· 436,50 euros em numerário;

· Três armas brancas;

· Uma soqueira.

O suspeito, está neste momento, a ser presente, no Tribunal Judicial de Viseu.

A operação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito e da Secção Cinotécnica da GNR de Viseu.