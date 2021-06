Viseu – Detido em flagrante com mais de 260 doses de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Comba Dão, no dia 7 de junho, deteve um homem de 25 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Viseu.

No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram um veículo no Itinerário Principal n.º 3, tendo o condutor evidenciado um comportamento suspeito. No decorrer das diligências policiais foi efetuada uma busca à viatura, resultando na apreensão de diverso material, destacando-se:

· 42 doses de cocaína;

· 44 doses de canábis;

· 160 doses de MDMA;

· 22 doses de haxixe;

· Dois telemóveis;

· Uma balança;

· 1 925 euros em numerário;

· Diverso material destinado ao acondicionamento de produto estupefaciente.

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Viseu, onde lhe foi decretada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência .

No âmbito da mesma ação foram ainda identificados dois homens, de 31 e 32 anos, por consumo de estupefacientes, tendo sido apreendidas três doses de canábis e uma dose de haxixe.

A ação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Santa Comba Dão, do Destacamento de Trânsito (DT) e do Destacamento de Intervenção (DI) de Viseu.