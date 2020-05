Viseu Dão Lafões cria mercado digital para produtores locais

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões anunciou hoje a criação de um ‘marketplace’ eletrónico regional exclusivo para a venda e distribuição de produtos da região dos 14 municípios e no qual os empresários estarão isentos de custos de adesão.

“Esta iniciativa aposta nas vantagens do comércio eletrónico, como veículo para a transformação digital das micro, pequenas e médias empresas da região, tendo por missão apoiar os produtores locais no escoamento dos seus produtos a nível nacional, face ao contexto que se vive atualmente com a pandemia covid-19”, explica um comunicado.

Segundo o documento, o projeto foi desenvolvido em conjunto com o Turismo Centro de Portugal, os Grupos de Ação Local (GAL) e várias associações empresariais e comerciais, assim como Comissão Vitivinícola Regional do Dão, e será “exclusivamente destinado à venda e distribuição de produtos da região Viseu Dão Lafões”.

“O novo ‘Marketplace’ – Prove Viseu Dão Lafões -, ficará alojado na plataforma Dott.pt (desenvolvida numa parceria entre a Sonae e os CTT), aproveitando a atração daquela plataforma global para estimular a promoção e comercialização dos produtos locais a preços muito competitivos”, anuncia a CIM.

Assim, explica o documento, “os produtores locais estarão isentos de custos de adesão e beneficiarão de enormes vantagens e descontos de operação, enquanto oferecem uma maior conveniência, comodidade e segurança para os seus clientes”.

“Esta iniciativa revela-se fundamental para ajudar e apoiar os nossos produtores locais no escoamento dos seus produtos, cujas vendas, fruto do período que atravessamos, sofreram fortes quebras”, defende o secretário executivo da CIM Viseu Dão.

Nuno Martinho adianta que “este ‘marketplace’ irá ser lançado brevemente e irá contar com a adesão de vários produtores de vinho do Dão, de queijo Serra da Estrela, de fumeiro, de mel e compotas, e de muitos outros produtos de excelência da região Viseu Dão Lafões”.

A CIM Viseu Dão Lafões é constituída por 14 municípios, um do distrito da Guarda, Aguiar da Beira, e os restantes do distrito de Viseu: Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do castelo, São Pedro do Sul, Santa Comba Dão, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.