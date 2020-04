Viseu – Cumprimento normas Estado de Emergência

O Comando Territorial de Viseu, através das suas valências, vai realizar, entre hoje, dia 9 e o dia 13 de abril, operações de intensificação do patrulhamento, ações de sensibilização e fiscalização, para verificação do incumprimento do confinamento obrigatório, fiscalizar a limitação à circulação no período da Páscoa fora do concelho de residência habitual, bem como a violação de abertura de estabelecimentos e de atividades, com o objetivo de garantir que a população cumpre com as recomendações e normativos vigentes e se abstenha de deslocações desnecessárias, que poderão potenciar a propagação da pandemia COVID 19.