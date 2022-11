VISEU: Câmara lança campanha de sensibilização para a recolha de resíduos verdes e volumosos

A Câmara Municipal de Viseu tem no terreno uma campanha de sensibilização e de pedagogia ambiental intitulada “Não abandone os resíduos na rua”, com o objetivo de evitar despejos ilegais de “monos” nos passeios e nas bermas da estrada.

De acordo com a autarquia, “a iniciativa visa promover, junto dos cidadãos, uma chamada de atenção relativa aos cuidados a ter com o espaço público, nomeadamente evitar que sejam abandonados resíduos verdes e volumosos em passeios e bermas das estradas do concelho”.

As principais mensagens da campanha são “Encaminhe os resíduos para o ecocentro” e “Agende a recolha gratuita de resíduos verdes e volumosos”.