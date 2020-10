Viseu – Apreensão de armas no âmbito de um processo de violência doméstica

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Viseu, ontem, dia 20 de outubro, apreendeu cinco armas de fogo a um homem de 58 anos, no âmbito de um crime de violência doméstica, no concelho de Viseu.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, que decorria há uma semana, os militares apuraram que o suspeito agredia psicologicamente a esposa de 70 anos, chegando a ameaçá-la de morte, tendo os militares apreendido as armas e 48 cartuchos de forma cautelar.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Viseu.