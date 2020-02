Viseu angariou cerca de 25 mil euros no Peditório LPCC de 2019

A concretização do Peditório Anual da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em Viseu, permitiu a angariação de 24.910,89 € euros, montante que se destinará ao apoio ao doente oncológico e familiares.

O mais antigo e o maior peditório do país teve lugar entre 31 de outubro e 3 de novembro de 2019. Cristiano Ronaldo voltou a ser, pelo terceiro ano consecutivo, o embaixador do Peditório anual da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

A iniciativa permitiu recolher nas freguesias do concelho de Viseu donativos no valor de 24.910,89€, segundo os valores apurados em contagem realizada pelos voluntários da LPCC, em parceria com os colaboradores da Caixa de Crédito Agrícola. Os dados são indicativos, mais uma vez, do bom acolhimento da população de Viseu ao apelo da LPCC.

O Grupo de Voluntariado Comunitário de Viseu agradece a todos quantos contribuíram e colaboraram para o êxito do resultado de angariação de fundos, que se destinarão ao apoio ao doente oncológico e familiares.