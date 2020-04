VISEU AJUDA já respondeu a 124 pedidos de apoio

Em apenas 10 dias, a linha municipal de emergência social VISEU AJUDA alcançou já 84 famílias carenciadas ou em situação de vulnerabilidade no contexto da crise da pandemia por COVID-19. Essas 84 famílias representam 124 pedidos de apoio.

A agilidade e celeridade da resposta são uma das marcas do serviço: à data, 88 por cento dos pedidos de apoio estão executados (concluídos), estando apenas 12 por cento em fase de execução.

Praticamente metade dos pedidos de ajuda foram executados por equipas de intervenção rápida da linha VISEU AJUDA, sendo a outra metade realizada através de parceiros da rede social concelhia e por Freguesias.

“Estes números confirmam a oportunidade do lançamento deste serviço, mas também a sua operacionalidade”, considera o Vereador Jorge Sobrado, que coordena o projeto, em articulação estreita com a Vereadora com o pelouro da Ação Social, Cristina Brasete.

“O município está a fazer o que lhe cabe, potenciando a rede social e local, mobilizando voluntariado e suprindo lacunas e insuficiências. Temos registado novos casos de isolamento e carência social que justificam esta resposta de carácter extraordinário”, explica Jorge Sobrado.

Em apenas 10 dias, 15 das 25 Freguesias do concelho estão já abrangidas pelo projeto. 48 por cento dos pedidos de apoio dizem respeito à Freguesia de Viseu e 52 por cento às demais 14 freguesias.

O tempo médio de resposta, no conjunto dos pedidos, é de 24 horas.

A Linha Municipal de Emergência Social “VISEU AJUDA” é um serviço de apoio extraordinário que o Município de Viseu disponibiliza durante o período de pandemia (COVID-19), 7 dias por semana, das 9h00 às 20h00. É destinado a pessoas e famílias residentes no concelho, carenciadas, em isolamento ou outra situação de emergência social, que necessitem de uma resposta imediata para um conjunto de bens e serviços básicos, urgentes e inadiáveis: aquisição e/ou entrega de refeições ao domicílio, de medicamentos e de compras de supermercado ao domicílio (nomeadamente alimentares e outras essenciais), assim como reparações domésticas urgentes e inadiáveis.

Desde ontem, o serviço conta também com uma extensão de “Apoio Psicológico”, prestado por quatro psicólogos (dois em regime de voluntariado), 7 dias por semana, das 10h00 às 18h00. Como gerir o isolamento, a separação familiar ou a ansiedade da crise são algumas das questões que poderão ser expostas, com confidencialidade, através deste atendimento.