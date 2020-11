“Viseu Acolhe” novos estudantes do Ensino Superior em ambiente virtual

O Município de Viseu e a Federação Académica de Viseu realizam amanhã, pelas 17h30, a cerimónia de boas-vindas aos estudantes do Ensino Superior, “Viseu Acolhe”, numa sessão 100% digital. Este ano, o concelho de Viseu vai receber cerca de 1100 novos alunos na Academia, entre o Instituto Politécnico de Viseu, a Universidade Católica e o Instituto Piaget.

O Presidente do Município de Viseu, António Almeida Henriques, o Vereador para a Cultura e Ciência, Jorge Sobrado, o Presidente da Federação Académica de Viseu, Bruno Faria, e representantes das instituições de Ensino Superior do concelho, darão assim as boas-vindas aos alunos que ingressam agora no 1º ano, especialmente àqueles que escolheram Viseu como a sua nova cidade. Durante a sessão será também apresentada uma nova campanha de sensibilização para o controlo da pandemia, dirigida a públicos jovens e da Academia, e que será veiculada através de redes sociais.

Tendo em conta a evolução da pandemia em todo o país, o “Viseu Acolhe” decorrerá via plataforma Zoom. A sessão será transmitida em direto nas páginas de Facebook do Município de Viseu e da Federação Académica de Viseu.