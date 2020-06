Viseu abre Quiosque Cidadão no Centro Histórico e Espaço Cidadão na Freguesia do Campo

Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública está presente esta sexta-feira na sessão de assinatura do protocolo que transfere para o Município a gestão da Loja do Cidadão de Viseu

A Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, estará esta sexta-feira, 5 de junho, em Viseu, onde visita o Quiosque Cidadão instalado na Rua Direita e inaugura o Espaço Cidadão da Freguesia do Campo.

A visita da governante a Viseu começa pelas 11h00, com a sessão de assinatura do protocolo entre o Município de Viseu e a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), a decorrer no Salão Nobre dos Paços do Concelho, que concretiza a transferência da gestão da Loja do Cidadão para o Município.

“Estamos a dar o primeiro passo no processo de requalificação do Mercado Municipal, no qual ficará instalada a nova Loja do Cidadão de Viseu”, refere o Presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques.

Pelas 11h45, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública visita o Quiosque Cidadão, na Rua Direita, e pelas 12h30 inaugura o Espaço Cidadão na freguesia do Campo, no edifício da Junta de Freguesia.

O Espaço Cidadão é um ponto de atendimento que reúne serviços de diferentes entidades, nomeadamente da administração central, local e de entidades privadas que prestam serviços de claro interesse público, num único balcão.

Já o Quiosque Cidadão, a funcionar em pleno Centro Histórico, fará atendimentos relativos aos cartões de cidadão. Esse atendimento funciona apenas por agendamento, sendo a marcação realizada em exclusivo pelo Instituto dos Registos e Notariado, através de contacto telefónico. Isto é, os cidadãos devem esperar o contacto e só depois deslocar-se ao Quiosque.

A abertura deste balcão temporário visa responder de forma célere e ágil ao elevado número de pedidos e levantamentos de cartão de cidadão pendentes, situação agravada depois das medidas excecionais e temporárias implementadas no âmbito do combate à Covid-19 – que limitaram o atendimento presencial aos atos urgentes e prolongaram a validade dos documentos pessoais até 30 de outubro.

O Município de Viseu tem ainda prevista a abertura de Espaços Cidadão nas freguesias Abraveses, Bodiosa, Orgens, Ranhados, Repeses e São Salvador, Rio de Loba, Silgueiros e Viseu.

O investimento global nestes espaços é superior a 300 mil euros.