VIRIATO COM TALENTO 2021 MARCOU O FIM DO ANO LETIVO NA ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO

Decorreu no dia 9 de julho mais um espetáculo VIRIATO COM TALENTO, assinalando o final do ano letivo 2020-21, na Escola Secundária Viriato.

Em mais um ano letivo atípico mas com a muita vontade de manter os bons princípios da Viriato, o desafio foi lançado à comunidade e a resposta não podia ser outra “Presente, vamos lá!…”.

Devido à situação pandémica, o bom senso levou-nos a optar por fazer gravações independentes dos diferentes números do espetáculo, que foram transmitidas no dia e hora marcados no recém-criado canal YouTube da Escola.

A todos os contratempos e alterações de planos, os nossos artistas e apresentadores resistiram e o momento especial de encerramento das atividades letivas, potenciador dos outros saberes que nos completam, aconteceu! Música (em melodia ou cantada), dança, poesia, desenho e teatro estiveram em palco, magnificamente interligados pela capacidade de comunicação dos nossos apresentadores.

A nova modalidade do Viriato com Talento também teve as suas vantagens: pode ser revisto quando quisermos e em qualquer parte do mundo. Sim! No dia 9 de julho os talentos da Viriato chegaram à Alemanha, à Dinamarca, ao Brasil e até à India!

“Mudam-se os costumes, mas os talentos cá se mantêm”, na Escola Secundária Viriato.