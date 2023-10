Violência doméstica: Homem identificado em Cinfães

Um homem, de 56 anos, foi identificado em Cinfães por alegadas ameaças físicas e psicológicas à esposa, de 48 anos, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR), que também apreendeu armas.

“No âmbito de denúncia por violência doméstica, os militares da GNR apuraram que o agressor, um homem de 56 anos, exercia violência física, psicológica e ameaçava a vítima, sua esposa, de 48 anos”, referiu a GNR.

A GNR disse ainda ter aprendido cinco armas de pressão de ar, uma espingarda caçadeira e duas munições.

O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Posto Territorial de Souselo, concelho de Cinfães, distrito de Viseu, esclareceu ainda que a identificação do homem aconteceu no sábado.

O suspeito foi identificado e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Cinfães.