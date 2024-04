Violência doméstica: Homem detido por maus-tratos e posse de armas em Cinfães

Um homem de 59 anos foi detido por posse de diversas armas e munições, no âmbito de um processo de violência doméstica, anunciou hoje o Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR).

“No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR apuraram que o agressor infligia violência verbal e física sobre a vítima, uma mulher de 58 anos”, no concelho de Cinfães, informou a Guarda.

Segundo uma nota de imprensa, os militares do Posto Territorial de Cinfães, no norte do distrito de Viseu, além da detenção, na segunda-feira, também apreenderam “diversas armas e munições no âmbito de um processo de violência doméstica”.

No decorrer das diligências policiais, refere ainda a nota da GNR, foi também dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, que culminaram com a apreensão de diverso material.

“Duas caçadeiras; uma carabina; um revólver; uma arma de ar comprimido; 14 munições e 24 cartuchos”, detalha a GNR.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Cinfães.