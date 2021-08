Violação de Nota Informativa da CNE pelo Município de Viseu

O Núcleo Territorial de Viseu da Iniciativa Liberal vem por este meio

repudiar a violação clara e voluntária da Nota Informativa de 18 de

fevereiro de 2021 da Comissão Nacional de Eleiçções (CNE) –

https://www.cne.pt/sites/defau lt/files/dl/2021-al_nota-infor mativa_publicacoes-autarquicas .pdf

– sobre o dever especial de neutralidade e imparcialidade dos órgãos

institucionais locais, nomeadamente autarquias locais, perante

candidaturas eleitorais às Eleições Autárquicas e outras.

A CNE dá nota de que é “absolutamente vedado que assumam uma função de

promoção, direta ou indireta, da

atividade do órgão”, assim como a “proibição de publicidade

institucional por parte dos órgãos do

Estado e da Administração Pública de atos, programas, obras ou serviços,

salvo em caso de

grave e urgente necessidade pública”, a que acresce que “não são

admitidas alterações de forma ou formato que contribuam, ainda que

indiretamente, para destacar a informação veiculada”.

Depois da publicação de publicidade institucional à promessa dos

quilómetros de Ciclovia urbana por parte do Município de Viseu e de

obras de requalificação por parte da Junta de Freguesia de Viseu, o

executivo Municipal volta hoje a violar a Nota Informativa da Comissão

Nacional de Eleições em respeito do Artigo 41.º, n.º 1, da LEOAL que

impede os órgãos institucionais de usar meios públicos para a promoção

da sua ação depois da publicação em Diário da República do dia das

Eleições Autárquicas.

Em causa está a instalação de painéis na Praça da República (vulgo

Rossio) com publicidade a intervenções nas diversas freguesias do

concelho de Viseu, incluindo empreitadas ainda não terminadas, o que

constitui uma violação da proibição da existência de “publicação que

contenha promessas para o futuro, o que é suscetível de configurar

propaganda eleitoral”.

Tornando-se uma prática repetida, sem assunção e correção urgente do

erro que viola o dever de neutralidade e imparcialidade perante

campanhas eleitorais em respeito do Artigo 113º da Constituição de

República Portuguesa, a IL Viseu ver-se-á obrigada a expor estas

violações à CNE

Recordamos que atitude semelhante por parte do Executivo Municipal de

Cascais motivou queixa à CNE pelo Núcleo Territorial local da Iniciativa

Liberal, tendo a CNE dado razão aos liberais e obrigado à remoção das

publicações publicitárias.