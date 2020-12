VilacomVida realiza o primeiro Concerto Solidário de Natal em formato online em Portugal

Tiago Bettencourt, Mafalda Veiga, João Pedro Pais, Pedro Vaz, Diana Castro,

Maria Ana Bobone, Frankie Chavez e os Anjos são alguns dos artistas que se

associaram à causa, assim como Sofia Cerveira que irá apresentar o evento

 As receitas do concerto revertem para a inclusão social e autonomia dos jovens

com Perturbações Ligeiras do Desenvolvimento Intelectual

No próximo dia 19 de dezembro, às 21h30, poderá assistir ao primeiro concerto de natal solidário online

em Portugal, organizado pela Associação VilacomVida – a mais-valia na diferença. O concerto será

transmitido, através de streaming, diretamente a partir dos estúdios da AVK, em Lisboa. Este evento

tem como objetivo reunir fundos suficientes para abrir o novo espaço “Com Vida”, o negócio social que

para além de ser o palco principal da Associação, também sustenta a sua missão.

A VilacomVida, fundada em dezembro de 2016, é uma IPSS cujo objetivo é promover a inclusão social e

a autonomia de jovens com Perturbações Ligeiras do Desenvolvimento Intelectual (nomeadamente

trissomia 21, perturbações do espectro do autismo e outros casos que impliquem um percurso escolar

específico). Este projeto concretizou-se através do piloto “CafécomVida”, um projeto sustentável de

empregabilidade e formação, criado com inspiração em projetos europeus de sucesso, para servir de

plataforma de preparação de jovens com dificuldades intelectuais de desenvolvimento (DID) para a vida

autónoma, assim que deixam a escola. Hoje, dois dos jovens que se prepararam neste piloto estão já

com contratos de trabalho assinados.

O CafécomVida abriu as portas em outubro de 2018 na Fundação Portuguesa das Comunicações, em

Lisboa. Desde o início do projeto, entre o emprego remunerado no café e contratação para serviço de

catering em eventos corporativos, já foram apoiados cerca de 30 jovens, em 18 meses, com DID e

impactadas centenas de pessoas que habitualmente não têm oportunidade de se cruzar com esta

realidade. Com a abertura do novo Espaço com Vida, que irá atuar através de uma marca francesa de

restauração inclusiva que a associação irá representar em Portugal, a Associação pretende, durante o ano de 2021, recrutar 33 jovens, um compromisso no âmbito

do financiamento P2020 a ser estabelecido até dezembro de 2022.

O convite é simples: junte-se a uma noite de magia e apoie esta causa sem sair do sofá. Ao fazer um

donativo para a Associação, está a adquirir um bilhete para assistir ao concerto e a contribuir para que o

espírito natalício chegue a todos, 365 dias por ano. Caso não possa assistir e, mesmo assim, quiser

ajudar, pode efetuar um donativo através do IBAN: PT50 0018 000344298446020 92, ou do MB WAY

para o nº 938 877 919.

O concerto vai ter a apresentação de Sofia Cerveira e vai contar com atuações dos artistas preferidos

dos portugueses: Tiago Bettencourt, Mafalda Veiga, João Pedro Pais, Pedro Vaz, Diana Castro, Maria Ana

Bobone, Frankie Chavez, Anjos e Mimi Froes. Assim que fizer o donativo para assistir ao concerto,

receberá todos os detalhes para se ligar ao espetáculo que lhe queremos proporcionar.

“O contexto de pandemia que atravessamos não permitiu a realização do concerto de portas abertas

para receber todos os amigos da VilacomVida, como tanto gostaríamos que acontecesse novamente.

Mas deu-nos a oportunidade de chegarmos a mais pessoas e, desta forma, dar a conhecer e convidar

para apoiar a causa. A nossa missão resume-se a fazer acontecer a diferença, criando oportunidades de

qualidade, centrais e acessíveis a todos, para que cada vez mais pessoas possam conhecer e reconhecer

talentos escondidos e assim dar oportunidades e um futuro positivo a jovens com a vida pela frente e

com tanto por revelar. É com este pensamento de transformação positiva da sociedade que acreditamos

poder fazer o mundo melhor para estas pessoas, um mundo onde a diferença já não se veja, pois fará

genuinamente parte de nós”, explica Filipa Pinto Coelho, Presidente da Associação VilacomVida.

“Tivemos a enorme felicidade de contar com o apoio imediato de vários artistas e parceiros.

Agradecemos a todos os que se disponibilizaram e trabalharam para que tudo fosse possível. Vamos

#veraconteceronatal!”, acrescenta.

Para saber mais sobre este projeto e para poder doar para esta causa, pode aceder ao site

donativos.vilacomvida.pt, ao site e ao Instagram e Facebook da Associação.