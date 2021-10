Vila Nova de Paiva volta a receber a exposição itinerante do Planalto Beirão

ntre 11 e 15 de outubro, Vila Nova de Paiva volta a receber a exposição itinerante sobre a temática da Economia Circular, promovida pela Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão.

A exposição irá circular pelas escolas do concelho, com o intuito de sensibilizar as crianças do Pré-escolar e do 1º Ciclo para a temática da reciclagem, de forma lúdica e pedagógica.

Esta exposição já esteve em Vila Nova de Paiva em duas ocasiões distintas, uma delas no Agrupamento de Escolas, e a outra na sede de concelho, aberta a toda a comunidade, na qual foi possível conhecer a cadeia de valorização dos resíduos reciclados, as regras de separação e boas práticas e a transição da economia linear para a economia circular, favorecendo uma consciencialização ambiental e uma mudança de atitude que favoreça a preservação do planeta e dos seus recursos.