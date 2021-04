Vila Nova de Paiva comemorou o 25 de Abril

O habitual hastear da Bandeira ao som do Hino Nacional teve lugar, este ano, na Sede dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva, tendo em conta que os Paços do Concelho se encontram em obras de reabilitação.

Os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva realizaram a Guarda de Honra, acompanhados por efetivos de corporações de outros concelhos do distrito, nomeadamente Penalva do Castelo, Vouzela e S. Pedro do Sul.

Devido à restrições da pandemia de COVID-19 e à semelhança do ano anterior, não foi possível realizar a Assembleia Municipal de Jovens, com alunos do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva.

O Presidente do Município deixou uma palavra de agradecimento aos Bombeiros, por se terem associado às comemorações desta data tão importante para a Democracia.