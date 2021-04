Vila Nova de Paiva associa-se às comemorações do 25 de Abril, que assinalam este ano, os 47 anos da Revolução dos Cravos.

Tendo em conta os constrangimentos decorrentes da pandemia de COVID-19, as comemorações restringir-se-ão ao hastear da Bandeira, ao som do Hino Nacional, pelas 10h, na Sede dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva, uma vez que os Paços do Concelho se encontram a ser alvo de obras de reabilitação.