Vila Nova de Paiva com programas de Férias de Verão

Entre 12 de julho e 27 de agosto, o Município de Vila Nova de Paiva promove programas de férias de verão que têm como objetivo a ocupação saudável dos tempos livres das crianças e jovens do concelho.

O programa AAAF Verão 2021 contempla crianças dos 3 aos 5 anos que frequentam o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família. Já o programa Férias ALL IN Verão 2021 é destinado a crianças e jovens dos 6 aos 16 anos. Ambos os programas englobam várias atividades lúdicas, desportivas, culturais e recreativas, aproveitando diferentes espaços e equipamentos no concelho, de lazer e descoberta, entre eles o Parque Aquático Insuflável Ottieland, a instalar no Parque Urbano de Vila Nova de Paiva.