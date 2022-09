Vila Nova de Paiva apresentou o seu Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação

Vila Nova de Paiva foi o primeiro município da CIM Viseu Dão Lafões a apresentar o seu Plano Municipal Para a Igualdade e Não Discriminação, numa sessão pública que decorreu na Câmara Municipal.

O plano foi apresentado por Américo Albuquerque, consultor da Biosphere, na presença do Executivo autárquico, do Vice-Presidente da CIG- Comissão para a Igualdade de Género, Manuel Albano, de Elisabete Leitão em representação da CIM Viseu Dão Lafões, de Francisca Laranjeira da Biosphere e representantes de várias entidades e parceiros sociais do concelho.

O Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Vila Nova de Paiva é um documento agregador das várias acções/medidas a colocar em prática em sete eixos estratégicos – Solidariedade Social, Educação e Capacitação, Emprego, Saúde, Cultura, Desporto e Política – no que respeita à igualdade entre homens e mulheres, à prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica e ao combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais.

O objetivo passa por informar e sensibilizar a comunidade, nos vários eixos estratégicos, por forma a alcançarmos uma sociedade mais inclusiva, igualitária e participativa.