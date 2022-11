Vila Natal regressa de 03 a 24 de dezembro a Vouzela

A Vila Natal de Vouzela vai abrir portas no dia 03 de dezembro, com a chegada do Pai Natal, dando continuidade a uma iniciativa que pretende promover o território e dinamizar o comércio tradicional.

Até 24 de dezembro, haverá “concertos de música, peças de teatro, contos, ateliês com temas natalícios, oficinas, magia, animação de rua e atividades desportivas”, avançou a autarquia.

“Haverá ainda o Mercado de Sabores, que dinamizará o mercado municipal de Vouzela, passeios de charrete e de comboio turístico e muito mais”.

As atividades são gratuitas e terão lugar nos vários espaços da vila.

Atendendo à necessidade de poupança de energia, este ano as iluminações de Natal estarão ligadas entre as 18:00 e as 24:00.

