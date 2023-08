Vila da Rua em Moimenta da Beira celebra pela primeira vez o Dia do Emigrante

“Unir a comunidade, matando as saudades da terra!”. É o lema das comemorações do ‘Dia do Emigrante’, que se vai realizar pela primeira vez no próximo dia 12 de agosto, um sábado, em Vila da Rua, Moimenta da Beira, no edifício da antiga Escola Primária.

Ao longo da tarde, o convívio será recheado de jogos tradicionais, muita animação musical e contará ainda com o serviço de bar e porco no espeto. Mas as novidades não ficam por aqui, já que neste dia festivo ocorrerá a apresentação formal de uma nova associação no concelho.

O Dia do Emigrante é organizado pela VDR + Vida e conta com o apoio do Município e da Junta de Freguesia local.