Vila Cova à Coelheira realiza festivas do Pão e do Folclore

A freguesia de Vila Cova à Coelheira, concelho de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, acolhe dois festivais no fim de semana, integrados nas festividades de Nossa Senhora do Rosário.

A 7.ª edição do Festival do Pão e a 38.ª edição do Festival de Folclore contam com grupos musicais do concelho, de Carregal do Sal, Viseu e Figueira da Foz.

Com o Festival do Pão, Vila Cova à Coelheira acolhe produtos regionais, tasquinhas gastronómicas, artesanato, visita aos fornos comunitários e prova das bolas, e conta com a atuação da Eukestra do Forrobodó e dos Diatónicos.

Integrado no Festival de Folclore, marcam presença grupos etnográficos de vários pontos do país e a encerrar o fim de semana atuam os Sons do Minho.