VII Fórum VISEU EDUCA arranca amanhã com perto de 800 participantes

Iniciativa tem lugar entre 20 e 22 de julho, em formato digital, e conta com a participação de oradores nacionais e internacionais

No âmbito do programa municipal VISEU EDUCA, o Município de Viseu e o Centro de Formação da Associação de Escolas de Viseu VISprof promovem, pelo sétimo ano consecutivo, o Fórum VISEU EDUCA, nos próximos dias 20, 21 e 22 de julho. Dedicado este ano ao conceito de Cidade Educadora, o evento conta com a participação personalidades como Joan Manuel del Pozo, mentor da Carta das Cidades Educadoras e Professor de Filosofia da Universidade de Girona.

João Couvaneiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada, e Paulo Louro, da Coordenação da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE), são alguns dos oradores nacionais que se destacam e que integrarão um dos painéis do primeiro dia do Fórum. O evento tem o apoio da Associação Internacional das Cidades Educadoras, que integra mais de 500 cidades de todo o mundo, entre as quais Viseu, comprometidas com a Carta das Cidades Educadoras.

Outro dos destaques da sessão de amanhã aborda a visão holística de programas de literacia ambiental no concelho de Viseu e na região que este integra, contado com a participação CIM Dão Lafões, da Vereadora da Educação, Cristina Brasete, e dos autarcas das freguesias de Viseu e Campo, em representação da Comunidade das 14 Eco-Escolas.

Já no dia 21 de julho, o Fórum será dedicado ao acesso à informação e ao digital. Ao longo do dia, a iniciativa irá receber conferências que convidam à reflexão e ao debate, nomeadamente sobre os “novos desafios” que se impõem à educação com o digital, passando pelo caso das escolas de Viseu na Transição Digital. Por fim, no dia 22, vão ser também refletidas e analisadas as boas práticas até agora desenvolvidas, em áreas como a inclusão e coesão social e a orientação e inserção laboral inclusiva.

Dirigido à comunidade educativa, partindo do conceito de Cidade Educadora, com enfoque nas dimensões da educação ambiental, digital, educação inclusiva, desenvolvimento curricular e a inclusão pelas artes, este Fórum é uma das referências locais de discussão, formação e reflexão sobre a educação nas nossas Escolas.

“O VISEU EDUCA é um programa educativo com vista à promoção da qualidade, inclusão e diversidade do sistema de ensino, contribuindo para a formação de toda a comunidade escolar, de alunos a docentes, encarregados de educação e todas as instituições envolvidas nas mais variadas vertentes”, afirma Cistina Brasete, responsável pelo pelouro da Educação no Município de Viseu.

Por seu lado, Conceição Azevedo, Presidente da autarquia viseense, salienta a importância do programa para a melhoria de indicadores relevantes: “entre 2017 e 2019, a percentagem de percursos diretos de sucesso no ensino secundário foi de 58%, e no 3º ciclo de 60%, o que coloca Viseu no segundo e terceiro lugar, respetivamente, do ranking nacional. Já o insucesso escolar no ensino básico diminuiu mais de 50%, de 7,8% para 3,4%”.