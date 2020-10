Vice-Presidente da distrital do CDS apresenta demissão

O atual Vice-Presidente de Francisco Mendes da Silva apresentou ontem a sua demissão. O Vereador do CDS em Moimenta da Beira considera que o partido deixou de “respeitar a autonomia dos órgãos distritais envolvendo os seus dirigentes nacionais em campanhas de ódio, e de destruição do carácter, de todos aqueles que tiveram ligação ao passado”.

Cristiano Coelho, que esteve também ligado à direcção distrital de Hélder Amaral, diz que as estruturas estão abandonadas pela direcção nacional e não poupa nas críticas ao rumo de um partido que considera estar hoje “desligado das pessoas do país e da realidade”.

Para o ex-dirigente centrista esta é uma demissão “inevitável e inadiável”, uma vez que o partido que considera humanista “vive hoje mais preocupado em defender as touradas, que em afirmar uma estratégia sustentada para o equilíbrio demográfico através da proteção social das famílias, da natalidade e dos mais frágeis da sociedade”. Na carta de demissão que apresentou manifestou ainda estranheza pelo facto de existir no partido um “grupo de pessoas sectárias que não aceitam a pluralidade no espaço político da direita, pretendendo transformar o CDS num partido de contestação”.

Para já, e alegando respeito pela história do partido, mantém a filiação partidária ao CDS estando comprometido com uma candidatura de coligação às eleições autárquicas de 2021 em Moimenta da Beira.