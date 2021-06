Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde visita Oliveira de Frades

O Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, Paulo Ferreira, acompanhado

pelo restante Executivo, recebeu, no dia 24 de maio, o Vice-Presidente da Associação

Nacional de Municípios de Cabo Verde, Carlos Silva, no Salão Nobre dos Paços do

Concelho.

Esta visita visou, assim, o estreitamento de relações entre o Município de Oliveira de

Frades e os municípios de Cabo Verde, numa possível geminação entre países

lusófonos, onde a cooperação intermunicipal é fundamental para a troca de

conhecimento, quer de índole cultural ou empresarial.

O Edil, Paulo Ferreira, deu a conhecer a história de Oliveira de Frades, alguns dos

projetos culturais em curso, obras do concelho, nomeadamente, o Parque Urbano de

Oliveira de Frades e a Zona de Fruição Ribeirinha de Sejães, a Zona Industrial de

Oliveira de Frades, entre outros locais.

Também o Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde,

Carlos Silva, demonstrou a sua satisfação por este vínculo com o Município de Oliveira

de Frades numa perspetiva de dinâmica cultural e empreendedora.

Enalteceu, ainda, a importância destes laços de cooperação que permitem o

desenvolvimento estratégico do concelho numa ótica de globalização e

intermunicipalidade.