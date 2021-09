VI Coimbra World Piano Meeting encerra com dois grandes eventos culturais Concerto de Jovens Talentos realiza-se dia 5 de setembro no Conservatório de Música de Coimbra. Prémio Internacional da Figueira da Foz decorre no dia 8 de setembro no Casino Figueira

O VI Encontro Mundial de Piano de Coimbra (6th Coimbra World Piano Meeting), evento inédito organizado pela prestigiada Academia Internacional de Música “Aquiles Delle Vigne” – que arrancou no passado dia 6 de agosto -, termina este mês, com um Concerto de Jovens Talentos a realizar, no dia 5 de setembro, no Grande Auditório do Conservatório de Música de Coimbra e a final pública, com o Prémio Internacional de Piano da Figueira da Foz, que decorre no Casino Figueira, dia 8 de setembro.

Em virtude do contexto pandémico que assola o país e atravessa o mundo, a Academia Internacional de Música “Aquiles Delle Vigne” (A2DV) reajustou, este ano, o programa e formato do evento que organiza anualmente e que é já consagrado a nível mundial – o Coimbra World Piano Meeting.

A sexta edição foi programada com várias iniciativas – entre agosto e setembro -, e num modelo híbrido que contempla ações online e presenciais, relevando, desta forma, o enorme esforço coletivo de retoma das atividades culturais em Portugal, num contexto ainda tão adverso.

A programação da edição 2021 do VI Encontro Mundial de Piano de Coimbra prevê a final pública do concurso – Prémio Internacional de Piano da Figueira da Foz (International Prize) – que decorre, dia 8 de setembro, no Casino Figueira. Um concerto que conta com a participação da Orquestra Filarmonia das Beiras, dirigida por Vasco Pearce de Azevedo. O evento é coorganizado com a Câmara Municipal da Figueira da Foz e com a Associação António Fragoso.

A sexta edição arrancou, em agosto, com um Concerto de Abertura, no Convento São Francisco (Coimbra) – em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra –, onde foi homenageado o compositor francês Charles-Camille Saint-Saëns, em ano de centenário da sua morte.

Desde o início de setembro, estão a decorrer várias masterclasses presenciais dinamizadas por três professores, entre eles, o conceituado e premiado pianista português Manuel Araújo e outros dois pianistas de renome internacional: Emanuel Krasovsky e Andrzej Pikul. As masterclasses contam com participantes da Geórgia, Polónia, Brasil, Lituânia e Israel.

