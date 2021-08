Durante os meses de Julho, Agosto e Setembro, A Eira irá organizar um conjunto de actividades intitulado “Verão n’A Eira”. Integrarão esta iniciativa a projecção de um clássico do cinema em várias aldeias do concelho de Penalva do Castelo, a que chamamos Cinema na Aldeia.

Teremos ainda dois concertos, Acústicos na Capela, a realizar no espaço da Capela de Santo António em Lusinde e que usarão o mínimo de recurso a aparatos tecnológicos, como se fazia no antigamente.

Para a concretização desta iniciativa, A Eira contará com a colaboração da Associação Cultural Castro de Pena Alba, Casa do Povo de Esmolfe e Tuna Realense.

*A realização dos eventos está dependente do evoluir da situação pandémica.*