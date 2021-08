“VERÃO ESTRELAS” DECORREU ESTE FIM DE SEMANA COM LOTAÇÃO ESGOTADA

O Município de Mangualde promoveu este fim de semana, de 6 a 8 de agosto, o evento “Verão Estrelas”. Realizado pela primeira vez este ano, “Verão Estrelas” realçou a beleza natural da Serra das Pousadas, em Guimarães de Tavares, o ponto mais elevado do concelho de Mangualde, tornando-a palco de três noites memoráveis com artistas locais de grande valor: Zé Júlio Figueiredo, Miguel Rodrigues e Francisco Sales. O evento contou com a presença do Presidente da Câmara de Mangualde, Elísio Oliveira, do Vereador da Cultura, João Lopes, e do Presidente da União das Freguesias de Tavares, Alexandre Constantino.

O momento incluiu também sessões de observação do Universo através de telescópio, e projetadas em vídeo led, acompanhadas pelas sábias palavras do Professor Ângelo Fernandes, membro da Academia STEM Mangualde, que encantou o público com as suas explicações sobre o que estava a ser observado. Foram três aulas de astronomia que enriqueceram todos os presentes. Os participantes receberam ainda um kit oferta da União das Freguesias de Tavares que incluía uma chávena alusiva ao evento, onde no final da noite puderam tomar um acolhedor chocolate quente.

O projeto “Verão Estrelas” foi uma iniciativa do Município de Mangualde, promovido no âmbito do Projeto Intermunicipal “Cultura no Dão” cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A organização esteve a cargo da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, que contou com a colaboração da União das Freguesias de Tavares e com a parceria da Academi@ STEM Mangualde.

O Município de Mangualde e a Biblioteca Municipal de Mangualde agradecem a todas as pessoas e entidades que ajudaram na organização e execução deste evento, nomeadamente, à equipa da BMM; Academia STEM na pessoa do Professor Ângelo; União das Freguesias de Tavares; Unidade Local da Proteção Civil da União das Freguesias de Tavares; Bombeiros Voluntários de Mangualde; Técnicos de som e luz da Ritmos Admiráveis, António Ferreira (Voz off), e a todos individualmente que tornaram possível a realização deste evento.

ACADEMI@ STEM MANGUALDE

A Academi@ STEM Mangualde é também um projeto promovido pela Câmara Municipal de Mangualde, através da CIM Viseu Dão Lafões, no âmbito da “Promoção do Sucesso Educativo Viseu Dão Lafões”, inserido numa aposta direcionada para “Apoiar os Contextos Educativos e Práticas Pedagógicas de Sucesso”, mas também um referencial para o planeamento de projetos com forte cariz local.

Foto : Paulo Pina