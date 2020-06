Verão Ativo anima férias em Lamego

Lamego tem tudo para oferecer um arranque de férias escolares superdivertido! Ateliers, cinema, expressão plástica, visitas temáticas, atividades aquáticas e de animação, e muitas outras iniciativas, prometem ocupar os tempos livres das crianças e dos jovens de uma forma saudável, longe das salas de aula. A partir de 29 de junho, e até ao início do próximo ano letivo, as Atividades de Tempos Livres (ATL) – Verão Ativo vão proporcionar dias muito animados às crianças e jovens dos três aos doze anos de idade.

Com a realização deste espaço lúdico-pedagógico, o Município de Lamego pretende complementar o processo educativo e formativo dos mais novos, através da sua participação num leque muito variado de atividades. Com base nas medidas de saúde pública relacionadas com a pandemia da COVID-19, este ano as inscrições são limitadas a 80 participantes por semana.

As inscrições para a primeira semana – 29 de junho a 3 de julho – do Verão Ativo já estão abertas e devem ser feitas em www.cm-lamego.pt, através do preenchimento de formulário próprio.