Vencer a Crise: Catarina Martins em Viseu no âmbito da Sementeira

A Sementeira é uma iniciativa multidisciplinar que todos os anos acolhe a criatividade e produção cultural em todas as suas vertentes. A oitava edição irá ocorrer de 4 a 6 de setembro na Rua das Ameias e Praça D. Duarte em Viseu, contando, entre outros momentos, com exposições e momentos musicais.

Contará ainda com momentos de encontro e debate, sendo um deles dedicado ao tema “Vencer a Crise”. O encontro, com lugar nos Jardins da Casa do Miradouro, contará com a presença de Catarina Martins.

A Covid-19 trouxe mais que uma crise sanitária. É também uma crise social e económica e revelou o pior da desregulação do mundo do trabalho, da falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde e a grande fragilidade dos cuidados com os idosos e outros. Esta é uma realidade transversal que se fez sentir com muita força no mundo da cultura e das artes.

Neste encontro (ao ar livre e com distanciamento físico) tentaremos ensaiar respostas para conseguirmos enfrentar com determinação e responsabilidade a crise que vivemos.

Participa dia 4, pelas 21 horas, nos Jardins da Casa do Miradouro (Largo Antônio José Pereira – traseiras do Museu Grão Vasco – Centro Histórico de Viseu).

A entrada é livre, mas limitada aos lugares possíveis. Garante desde já lugar sentado para ti ou para o teu grupo através do e-mail sementeiraviseu@gmail.com ou SMS para o número 962415875 com o número de pessoas, bem como o nome e contacto telefónico do responsável do grupo.

O espaço contará com distanciamento entre as pessoas, com desinfecção de todos os locais e álcool gel para uso livre.