Vem aí o Descobrir VILA MAIOR 2021: O evento multicultural do ano

A edição de 2021 do evento de cariz fotográfico “Descobrir SÃO PEDRO DO SUL” será de continuação do

incremento de outras artes, à semelhança do que aconteceu na edição de 2020, e será realizado

novamente no relaxante, aprazível e seguro espaço da edição anterior: na Quinta das Fontes, localizada

na Estercada, freguesia de Vila Maior, do concelho de S. Pedro do Sul.

A 5ª edição consecutiva deste evento denomina-se “Descobrir VILA MAIOR 2021” e realizar-se-á nos dias

4 e 5 de outubro, sendo que as atividades multiculturais terão o seu epicentro no feriado, dia 5 de

outubro, dia de celebração do 2º ano aniversário do lançamento do livro “Descobrir SÃO PEDRO DO SUL”.

Para além do encontro e concurso de fotografia, está previsto no programa do dia festivo a realização de

teatro, poesia, workshops, tertúlias, palestras, exposição e ateliers de pintura. Literatura com mostras e

apresentação de livros e a música ao vivo contará com a presença do duo Sax On The Road.

Durante esse dia de festa, a gastronomia regional aguçará o apetite aos que marcarem presença no

evento, que terão a oportunidade de participar nas provas de degustação dos vinhos produzidos em

Lafões.

O estilo de vida saudável será mais uma valência nesta edição festiva, com a prática de yoga e uma

caminhada.

O início oficial do evento será no dia 4 de outubro, pelas 16 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal

de S. Pedro do Sul. Está programada uma palestra sobre a temática da fotografia e cinema como motor de

desenvolvimento regional: o caso do “Descobrir.org” para além de uma interação dos participantes com a

natureza envolvente.

Sobre o Concurso de Fotografia, esta edição conta com algumas novidades, a começar pelas categorias a

concurso, que são quatro: Vila Maior; São Pedro do Sul; Lafões e uma extra que pretende conjugar uma

fotografia do participante sobre Vila Maior e um slogan com cerca de 100 caracteres. O número máximo

de fotografias por participante passam a ser cinco por cada categoria para as três primeiras categorias. As

fotografias poderão ser submetidas até ao dia 10 de outubro via email para: geral@descobrir.org. De

realçar que a data da participação já se encontra a decorrer e foi alargada por forma a permitir a

participação de mais fotógrafos, em segurança, e cujas fotografias valorizem o Turismo.

Para mais informações consulte: www.jfvilamaior.com/descobrirvilamaior2021.html

_________________________________________________________________________________