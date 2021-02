Variante da África do Sul detetada pela SYNLAB em Portugal

A SYNLAB detetou novos casos da mutação da variante sul-africana do SARS-CoV-2 em Portugal. A confirmação foi efetuada , dia 15, pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge após análise, por sequenciação do genoma, das amostras identificadas e enviadas na semana passada. A variante sul-africana apresenta mutações em dois genes e só é detetada em amostras de doentes positivos para COVID-19, através de uma tipologia de teste RT-PCR desenvolvido pela SYNLAB e dirigido aos genes mutados. É conhecida por atingir os pacientes mais jovens e por ser mais resistente a anticorpos. O primeiro caso identificado em Portugal ocorreu em dezembro, também pela SYNLAB, num viajante. Até à data, o laboratório já detetou quatro casos em território nacional.

Para Laura Brum, diretora clínica da SYNLAB, “estas novas descobertas resultam da evolução do vírus que se vai adaptando, até às vacinas, e cria mutações que o tornam mais transmissível. Vamos continuar a trabalhar na identificação de variantes do SARS CoV-2, em colaboração com as autoridades de saúde e o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Temos capacidade para realizar a sequenciação do genoma (NGS), pelo que podemos participar ativamente no processo de confirmação.”